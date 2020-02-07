Авторизация в bing.com на python

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Создать класс или функции для выполнения следующих действий:

1. Авторизация на bing.com по заданным логин/паролю.

2. Поиск заданного текста на bing.com в авторизованном аккаунте.

Требования:

Использование python 2.7

Не использовать selenium, chromedive, geckodrive и т.д.

Не желательно использовать requests

Python
4 года назад
guest_15820462382185
4 года в сервисе
Был
4 года назад