Тестирование части админ-панели интернет магазина

Тестирование сайтовЗакрыт11 заявок576 просмотров
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Веб-приложение представляет собой интернет магазин, необходимо проверить работоспособность раздела отвечающего за создание товаров.

Необходимо:

– функциональное тестирование;

– юзабилити тестирование;

– тестирование безопасности.

4 года назад
MetaModern
Эрнест 
26 летБеларусь
4 года в сервисе
Был
3 года назад