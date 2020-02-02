Устранить проблемы на ДЛЕ сайте, которые пришли от гугла и яндекс

В общем есть сайт besplatno-android.ru.

Недавно пришил письма от гугла :

Проблемы категории "Строки навигации" на сайте http://besplatno-android.ru/

Владельцу сайта http://besplatno-android.ru/

На Вашем сайте обнаружены проблемы (1) категории "Строки навигации".

Основные предупреждения

Предупреждения – повод задуматься об оптимизации ресурса. Некоторые предупреждения позволяют узнать, как улучшить вид страниц в результатах

поиска Google. То, из-за чего сегодня выносится предупреждение, в

будущем может классифицироваться как ошибка. На основании анализа Вашего

сайта были вынесены следующие предупреждения:

data-vocabulary.org schema deprecated

Рекомендуем Вам по мере возможности устранить указанные выше проблемы. Тогда в результатах поиска Google будет появляться больше

страниц Вашего сайта, и притом в наилучшем виде.

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перехожу вижу Набор атрибутов data-vocabulary.org больше не поддерживается.. значить это надо исправить.

И в яндексе такое пришло 1 фатальная ошибка

Обнаружены нарушения или проблемы с безопасностьюСайт может угрожать безопасности пользователя, или на нём были обнаружены нарушения правил поисковой системы. Наличие этой проблемы негативно сказывается на положении сайта в результатах поиска.

Сайт или некоторые его страницы показываются с пометкой «Сайт может быть опасен». В результатах поиска позиции страниц с такой пометкой понижены.

Некоторые из файлов и программ, доступные для скачивания на этом сайте, заражены вирусом. Их скачивание и последующий запуск могут нарушить работу компьютера или привести к краже личных данных.

Эти ошибки найти устранить, проверить нормальную работу сайта, самому нет времени заниматься.

[table]Сайт или некоторые его страницы показываются с пометкой «Сайт может быть опасен». В результатах поиска позиции страниц с такой пометкой понижены.Некоторые из файлов и программ, доступные для скачивания на этом сайте, заражены вирусом. Их скачивание и последующий запуск могут нарушить работу компьютера или привести к краже личных данных.[/table]