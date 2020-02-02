Для сайта - autolombard.ru Хочу заказать юзабилити аудит ПК и Мобильной версии. Обозначьте стоиомсть и сроки работы.
Устранить проблемы на ДЛЕ сайте, которые пришли от гугла и яндекс
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
В общем есть сайт besplatno-android.ru.
Недавно пришил письма от гугла :
Проблемы категории "Строки навигации" на сайте http://besplatno-android.ru/
Владельцу сайта http://besplatno-android.ru/
На Вашем сайте обнаружены проблемы (1) категории "Строки навигации".
Основные предупреждения
Предупреждения – повод задуматься об оптимизации ресурса. Некоторые предупреждения позволяют узнать, как улучшить вид страниц в результатах
поиска Google. То, из-за чего сегодня выносится предупреждение, в
будущем может классифицироваться как ошибка. На основании анализа Вашего
сайта были вынесены следующие предупреждения:
data-vocabulary.org schema deprecated
Рекомендуем Вам по мере возможности устранить указанные выше проблемы. Тогда в результатах поиска Google будет появляться больше
страниц Вашего сайта, и притом в наилучшем виде.
------------
перехожу вижу Набор атрибутов data-vocabulary.org больше не поддерживается.. значить это надо исправить.
И в яндексе такое пришло 1 фатальная ошибка
Обнаружены нарушения или проблемы с безопасностьюСайт может угрожать безопасности пользователя, или на нём были обнаружены нарушения правил поисковой системы. Наличие этой проблемы негативно сказывается на положении сайта в результатах поиска.
Сайт или некоторые его страницы показываются с пометкой «Сайт может быть опасен». В результатах поиска позиции страниц с такой пометкой понижены.
Некоторые из файлов и программ, доступные для скачивания на этом сайте, заражены вирусом. Их скачивание и последующий запуск могут нарушить работу компьютера или привести к краже личных данных.
Эти ошибки найти устранить, проверить нормальную работу сайта, самому нет времени заниматься.
[table]Сайт или некоторые его страницы показываются с пометкой «Сайт может быть опасен». В результатах поиска позиции страниц с такой пометкой понижены.Некоторые из файлов и программ, доступные для скачивания на этом сайте, заражены вирусом. Их скачивание и последующий запуск могут нарушить работу компьютера или привести к краже личных данных.[/table]
- Похожие заказы
- Тестирование сайтов16 заявокЗакрыт4 года назад
Нужно сделать глубкой аудит высоконагруженyого WP новостного сайта. Переодически падает сайт. Всякие мелочи уже поправлены, необходим профессиональный аудит по оптимизации запросов, утечкам памяти и т.п. ТОЛЬКО исполнители с подобным опытом.Закрыт4 года назад
Здравствуйте! У нас не работает сайт Вы можете протестировать и исправить это?Закрыт4 года назад
Требуются программисты на постоянную работу на зарплату или сдельную оплату , для доработки сайта с опытом работы с фреймворк Yii2, для работы в команде а также и devops, который сможет развернуть систему "один сайт" -> ...Закрыт4 года назад
Доброго времени суток . Требуется тестировщик понимающий как должен работать букмекерский и казино веб сайт .Тестирование сайтов11 заявокЗакрыт4 года назад
- $300
Есть проблема с падением трафика с Google и Яндекс. Нужно срочно провести аудит и дать чёткие рекомендации. Очень прошу сделать это сегодня, чтобы на выходных приступить к выполнению правок. Могу дать доступы к метрике, вебмастерам ...Тестирование сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Требуется QA для тестирования крупного интернет-магазина.Ориентировочный объем работы - до 40 часов, обсуждается при согласовании работ.Стоимость часа - до 600 рублей, обсуждается при согласовании работ.Нужно провести тестирование сайта интернет-магазина по макетам и ТЗ.Выполнить проверку необходимо ...Тестирование сайтов7 заявокЗакрыт4 года назад
Доброго дня! сайт prazdnikon.ru Проверка валидности HTML Необходимо устранить ошибки валидации по сервису [url=https://validator.w3.org/]https://validator.w3.org/[/url] "Пример: [url=https://rozetka.com.ua/]https://rozetka.com.ua/[/url] [url=https://yadi.sk/i/v2yfrpSU3S3Cam]https://yadi.sk/i/v2yfrpSU3S3Cam[/url] Сайт должен иметь минимальное количество ошибок во валидности html. В исключительных случаях допускается наличие небольшого количества ошибок." Проверка битых ссылок Не должно быть битых ссылок – ...Тестирование сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Есть сайт [url=https://topdoors.ca/#]https://topdoors.ca[/url], его стоит проанализировать, исправить ошибки, добавить и нормально настроить обратную связь. Также, поменять баннеры.Тестирование сайтов8 заявокЗакрыт4 года назад
На WordPress сайте есть 4 multi-step формы и одна простая. Пользователи сайта жалуются, что у них проблемы с отсылкой форм через браузер IE Edge. В других браузерах - все без проблем. Необходимо протестировать формы на нескольких ...Закрыт4 года назад