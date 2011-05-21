mishatoda

Миша mishatoda

 
35 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
4 дня назад
Раскрутка,создание,оформление ,доработка сайтов

- Баннеры (gif,или простые);

- Аватары ;

- Логотипы;

- Иконки для сайтов;(ico)

- Шапки сайтов ;

- Дизайн сайтов;

- Вёрстка сайтов (табличная);

- Переработка сайтов(графика);

- Установка плагинов;

- Обработка фотографий;

- Консультация по раскрутке сайтов и их раскрутка;

- Продажа активированных аккаунтов Adwords;(Досконально знаю Google Adwords.Есть большой опыт работы).

Портфолио

Отзывы заказчиков

mediahit
Илья 
49 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
14 лет назад
В шаблоне сайта настроить css-класс тега H2
CSSWordPress
Миша легко и быстро справился с поставленой задачей. Сразу видно - специалист!
Все быстро и без пробелм!
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