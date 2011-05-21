Раскрутка,создание,оформление ,доработка сайтов
- Баннеры (gif,или простые);
- Аватары ;
- Логотипы;
- Иконки для сайтов;(ico)
- Шапки сайтов ;
- Дизайн сайтов;
- Вёрстка сайтов (табличная);
- Переработка сайтов(графика);
- Установка плагинов;
- Обработка фотографий;
- Консультация по раскрутке сайтов и их раскрутка;
- Продажа активированных аккаунтов Adwords;(Досконально знаю Google Adwords.Есть большой опыт работы).
Портфолио
- Логотип для фотостудии1169 просмотров
- Сайт фирмы Кредит253 просмотра
- Сайт по форексу300 просмотров
- Дизайн сайт для фотоексперта272 просмотра
Отзывы заказчиков
$1
10 баллов
14 лет назад
CSSWordPress
Миша легко и быстро справился с поставленой задачей. Сразу видно - специалист!
Ответный отзыв
Все быстро и без пробелм!