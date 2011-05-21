Раскрутка,создание,оформление ,доработка сайтов

- Баннеры (gif,или простые);

- Аватары ;

- Логотипы;

- Иконки для сайтов;(ico)

- Шапки сайтов ;

- Дизайн сайтов;

- Вёрстка сайтов (табличная);

- Переработка сайтов(графика);

- Установка плагинов;

- Обработка фотографий;

- Консультация по раскрутке сайтов и их раскрутка;

- Продажа активированных аккаунтов Adwords;(Досконально знаю Google Adwords.Есть большой опыт работы).