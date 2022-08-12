Требуется видоизменить логотип, используя цвета одесского флага: красный, белый и желтый. Логотип должен быть разукрашен под углом 45 градусов с прозрачным фоном. Файл должен быть в формате svg с возможностью изменения цветов через текстовый редактор. Исходники в формате ai прилагаются.