Логотип

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Завершен3 заявки182 просмотра

Добрый день! Нужен логотип для зоомагазина. Обязательно чтобы в нем присутствовали котики. Если мне понравится ваша работа, я ещё и баннер у вас закажу. Надеюсь на плодотворное сотрудничество.

3 года назад
Menelvenn
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

FANkill
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$10
3 дня
Работа выполнена на отлично! Исполнитель предложил добавить ещё милого песика. Постоянная связь. Будем обращаться еще!
Все хорошо) спасибо за Ваше доверие)

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Мария
 
27 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
FANkill
Егор 
28 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад

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