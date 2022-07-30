Требуется разработать уникальный логотип для интернет магазина, специализирующегося на совместных покупках. Логотип должен отражать суть бизнеса и быть запоминающимся для клиентов. Ожидается креативный подход и оригинальный дизайн.
Логотип
Добрый день нужно сделать логотип для строительной компании , Вы предлагали свои условия,но я почему то не могу назначить Вас исполнителем
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