Требуется разработка уникального логотипа для бренда. Логотип должен быть запоминающимся и отражать суть компании. Также необходимо создать сайт, который будет соответствовать визуальному стилю логотипа.
Логотип для интернет магазина совместных покупок
Требуется разработать логотип для интернет магазина совместных покупок
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