Требуется разработать логотип для проекта Simulation Lab, специализирующегося на математическом моделировании. Логотип должен включать иконку с буквой 'S', текст 'Lab', а также дополнительные элементы оформления, такие как блок-схемы и диаграммы. Работа должна быть выполнена в векторном формате, с учетом четкости отображения на различных масштабах.