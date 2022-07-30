Логотипы для Зоомагазина

$1500
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Закрыт13 заявок367 просмотров

Задание:

Необходимо сделать 50 разных креативных дизайнов логотипов с названием PETSHOP, с целью выбора основного логотипа для зоо магазина.

Дедлайн:

3 дня.

Максимум:

10 логотипов на одного фрилансера. Если вы команда сообщите об этом.

Внизу прикрепляю пример который понравился заказчику.

Буду работать с несколькими фрилансерами сразу чтоб работы не повторись. Стоимость одного логотипа: 30 долларов, оплата сдельная по факту выполненной работы. 

Работаем с послеоплатой.

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