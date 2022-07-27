Создание логотипа для курьерской фирмы

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Закрыт40 заявок557 просмотров

Требуется создать логотип для сайта и рекламной продукции курьерской фирмы.

-Название фирмы: BezProblem

-Логотип должен содержать название фирмы

-Логотип может, но не должен содержать какое-то изображение

Так же требуется создать логотип для сайта внутреннего сайта фирмы

-Название сайта: BezProblem System

-Логотип может содержать сокращение названия фирмы (BP)

-Логотип должен содержать изображение

3 года назад
vp_blackburn
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