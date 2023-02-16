Рисунок с использованием логотипа и тематики

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен5 заявок426 просмотров

Необходимо создать рисунок с использованием логотипа и сферы деятельности.

Тематика: Парковки, машины, шлагбаумы.

т.е. в центре логотип, на фоне рисунки по тематике. Рисунки на фоне не должны быть мелкими.

Рисунок должен быть векторным. 

3 года назад
kairzhan79
45 лет
17 лет в сервисе
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месяц назад

Выбранный исполнитель

paravozik_peina
Александр 
22 года
5 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
3 года назад
$30
2 дня
Escrow
Александр отработал задачу, предлагал разные варианты. Рекомендую
спасибо

Заявки фрилансеров

Михаил
 
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Логотипы и Знаки
Егор
 
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paravozik_peina
Александр 
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