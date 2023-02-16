Требуется разработка логотипа для проекта в сфере криптовалюты, который будет представлять конструктор токенов. Имеется название и идея проекта, одно требование к логотипу будет сообщено. Ожидается информация о процессе создания логотипа, а также о ценах и сроках выполнения.