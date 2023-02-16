Необходимо разработать логотип для пивной компании Amber, расположенной в Австралии. Логотип должен включать черный, янтарный и серебряный цвета, соответствовать выше среднего ценового сегмента и быть подходящим для пивных упаковок.
Рисунок с использованием логотипа и тематики
Необходимо создать рисунок с использованием логотипа и сферы деятельности.
Тематика: Парковки, машины, шлагбаумы.
т.е. в центре логотип, на фоне рисунки по тематике. Рисунки на фоне не должны быть мелкими.
Рисунок должен быть векторным.
Выбранный исполнитель
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