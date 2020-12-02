kairzhan79

Кайржан Турмагамбетов kairzhan79

 
44 годаКазахстан/Астана
15 лет на фриланс-бирже
Был
3 дня назад

Первые шаги в веб-программировании делал на Perl. Далее ASP, PHP, J2EE.

Знания PHP, ASP, Perl, Java, Javascript, Pascal/Delphi

PHP: Typo3, Codeigniter, YII2, Wordpress, Drupal, Joomla

J2EE: BEA/Oracle WebLogic, Liferay 6.0/6.1

PHPJavascriptWordPressOracleJoomlaDelphiDrupalPerlJavaYii
5 из 5
по оценкам фрилансеров
100%
фрилансеров рекомендуют
$495
выплачено фрилансерам
43%
заказов с исполнителем
1
постоянных исполнителей
1
безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
aendnn
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
4 дня назад
$25
10 баллов
4 месяца назад
Верстка макета
Кайржан - отличный заказчик, быстро реагирует на сообщения и предоставляет все необходимые исходники, оплату не задерживает. Рекомендую.
Задача выполнена на все 100%. Быстро и качественно. Анна предложила по мере работы ещё предложение по улучшению. Рекомендую.
Ответный отзыв
paravozik_peina
21 годРоссия
3 года в сервисе
Был
13 дней назад
$30
10 баллов
10 месяцев назад
Рисунок с использованием логотипа и тематики
спасибо
Александр отработал задачу, предлагал разные варианты. Рекомендую
Ответный отзыв
Ya_pisaka
Елена 
38 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
3 дня назад
$20
10 баллов
2 года назад
Переделка новогодней песни Звенит январская вьюга
Интересный проект и приятный заказчик. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличная получилась песенка! Елена выполнила всё отлично, принято в первом же чтении! Настоятельно рекомендую!
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GrexEtoGre
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$15
10 баллов
2 года назад
Сделать юморной трек под клубные с голосом из аудиосообщения
Отлично поработали, чувствовалось доверие, на все вопросы был получен ответ) Удачи вам
Очень понравился подход Егора к выполнению задачи. И очень понравился результат. Трек понравился не только мне, но всем кому он был адресован. Корпоратив прошёл с танцами под этот трек. Настоятельно рекомендую Егора!
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FLAKE_MDM
34 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
14 дней назад
$400
10 баллов
3 года назад
Верстка макет-дизайна
В очередной раз сотрудничество прошло на высоком уровне. Рекомендую как крайне позитивного и приятного заказчика.
Полностью удовлетворен работой Михаила. Немного затянулась работа, но результат достойный. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество. Настоятельно рекомендую как отличного специалиста
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