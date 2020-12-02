kairzhan79

Необходимо сверстать макеты из Figma готовые для vuejs
- HTML-верстка22 заявкиЗакрытмесяц назад
- $10
Есть логотип в плохом качестве (оригинал отсутствует) необходимо отрисовать заново в векторе и в PNG, JPG в хорошем качестве Лого на сайте https://texa.kz/ в шапкеИллюстрации и Рисункинет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $50
Необходимо настроить с нуля opencart: главная страница Заказ без оплаты, отправки сообщения в телеграм Дизайн по аналогии с сайтами drone.kz Nout.kzИнтернет-магазинынет заявокЗакрыт4 месяца назад
- $10
Необходимо сверстать небольшой одностраничный дизайн с использованием bootstrap5 Макет сделан в canva Ссылку предоставлю исполнителю.Завершен4 месяца назад
- $10
Необходимо сверстать простой макет одно-страничного сайта с учетом адаптивной версии. Макет простой, из трех блоков. Сделан в canvaHTML-верстка17 заявокЗакрыт7 месяцев назад
- $50
Требуется разработка простого шаблона для Wordpress. Нужно в очень сжатые сроки, за 6 часов. Требования простые: - меню навигации справа - слайдер на главной - карточки (плитка) категорий на главной - страница для описания товара дизайна нет, есть требования к цветам ...Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрытгод назад
- $30
Необходимо создать рисунок с использованием логотипа и сферы деятельности. Тематика: Парковки, машины, шлагбаумы. т.е. в центре логотип, на фоне рисунки по тематике. Рисунки на фоне не должны быть мелкими. Рисунок должен быть векторным.Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершенгод назад
- $20
Необходимо сделать лендинг на основе главной страницы имеющего сайта (https://luxthaispa.kz/) . Добавить раздел с ценами с другой страницы (https://luxthaispa.kz/pro/) Нужен лендинг чтобы быстро грузился. минимум анимации и эффектов. Разработать именно страницу, т.е. НЕ ДИЗАЙН а уже готовую ...HTML-верстка12 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо написать текст перепевка Январская вьюга под тематику. Тематику раскрою исполнителюСтихи, Песни и Проза1 исполнительЗавершен2 года назад
Необходимо написать вспомогательный класс для работы с устройством smart hopper на c# Устройство использует протокол SSP и cc talk Необходимо реализавать методы интерфейса.Прикладное ПОнет заявокЗакрыт2 года назад
Есть голосовое сообщения в телеграмме. Нужно из речи наложить на клубный трек. На 3 макс.Музыка и Звуки1 исполнительЗавершен2 года назад
- $150
ищу разработчика чтобы превратить готовый шаблон (html+css+js) в рабочую тему Wordpress. иметь быстрый интернет. доступ к админке, фтп будет предоставлен.Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт3 года назад
- $5
Нужно прорисовать в вектор рисунок. конечный файл должен быть crd для coreldraw 19 версии Текст и веточку узорЗавершен3 года назад
- $400
Провести работы по верстке макета-дизайна https://www.figma.com/file/H729B4ltBSoie9AL7P40r3/Buzbee-Design-Screens-CopyЗавершен3 года назад
- $10
Требуется создание 6 иллюстраций для инстаграм аккаунта женской одежды. Одежда нижнее белье и домашняя одежда. Аккаунт новый, иллюстрации должны быть на тематику будущих товаров. Использовать фотографии со свободной лицензией. На каждой иллюстрации должен быть текст с названием ...Завершен3 года назад
Разработка мобильного приложения для новостного ресурса на flatter для двух платформ ios и андроид. Приложение состоит из разделов [list][*]главная[*]чтение новостей[*]аудио новости[*]видео новости[*]фотогалерея[/list]Приоритет версия для андроид, чтобы можно было обкатать все разделы и функции. Дизайн будет предоставлен в figma Серверная ...Мобильные приложения6 заявокЗакрыт3 года назад
- $20
Требуется верстка макета дизайна из figma в html/css для дальнейшго использования на фремворке ionic или framework7 для разработки гибридного мобильного приложенияЗавершен3 года назад
- $20
Необходимо разработать макет дизайна для мобильного приложения в сервисе Figma, с интерактивным переходом между экранами. Приложение для новостного ресурса. Реализовать 5 экранов: [list][*]Главное окно список[*]Главное окно плиткой[*]Разделы[*]Чтение новости[*]Выбор разделов[/list] Использование корпоративных цветов. Брендбук будет выдан исполнителю. Предоплата 50% после показа ...Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен3 года назад
- $5
Необходимо отрисовать в CorelDraw рисунок и сделать из него patternЗакрыт4 года назад
- $50
требуется сделать видеоролик из презентации (образец видео-ролика https://www.youtube.com/watch?v=Pv_ouAUJVEU&feature=youtu.be )Видеомонтаж33 заявкиЗакрыт6 лет назад