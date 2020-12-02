kairzhan79

Разработка мобильного приложения для новостного ресурса на flatter для двух платформ ios и андроид. Приложение состоит из разделов [list][*]главная[*]чтение новостей[*]аудио новости[*]видео новости[*]фотогалерея[/list]Приоритет версия для андроид, чтобы можно было обкатать все разделы и функции. Дизайн будет предоставлен в figma Серверная ...