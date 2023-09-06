Верстка макета

$10
HTML-версткаЗавершен9 заявок24 просмотра
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Необходимо сверстать небольшой одностраничный дизайн с использованием bootstrap5
Макет сделан в canva
Ссылку предоставлю исполнителю.

4 месяца назад
kairzhan79
44 годаКазахстан
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
Выбранный исполнитель
aendnn
24 годаУкраина
5 лет в сервисе
Была
3 дня назад
4 месяца назад
$25
2 дня
UAH
Задача выполнена на все 100%. Быстро и качественно. Анна предложила по мере работы ещё предложение по улучшению. Рекомендую.
Кайржан - отличный заказчик, быстро реагирует на сообщения и предоставляет все необходимые исходники, оплату не задерживает. Рекомендую.