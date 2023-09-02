Верстка для 3-х идентичных сайтов на Next.js

HTML-версткаЗакрыт10 заявок70 просмотров
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Необходимо выполнить верстку для 3-х идентичных сайтов на Next.js

Ссылки на дизайны:

https://www.figma.com/file/8OcfETwuWWllIySBOk4IMW/ac-guys?node-id=0%3A1&t=TDsAD5FX5cBQLjKG-0

https://www.figma.com/file/pR9tDJGVhCjiYbP0IUOqYk/cybernet?type=design&node-id=74-3&mode=design

https://www.figma.com/file/7sefZqZB1DUxM9OXXuvPwo/HVAC-design?type=design&node-id=0-1&mode=design

4 месяца назад
lilit-garibyan
Лилит 
31 годСША
год в сервисе
Была
18 дней назад