Нужно сверстать адаптивно 3 секции и внести правки на сайт. Дизайн секций только в декстоп версии. Присылайте от 2-х пример работ
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
https://www.figma.com/proto/5xH3ur32HltnVyXgOAm7vq/Metri_Final?page-id=3018%3A1111&type=design&node-id=3083-9314&viewport=875%2C82%2C0.06&t=CliBJz5QqRpPYOV0-1&scaling=scale-down-widt
сайт будет на битриксе
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