Верстка

HTML-версткаЗавершен2 заявки200 просмотров
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https://www.figma.com/proto/5xH3ur32HltnVyXgOAm7vq/Metri_Final?page-id=3018%3A1111&type=design&node-id=3083-9314&viewport=875%2C82%2C0.06&t=CliBJz5QqRpPYOV0-1&scaling=scale-down-widt

сайт будет на битриксе

4 месяца назад
Cyxik
57 летУкраина
3 года в сервисе
Был
19 дней назад
Выбранный исполнитель
word1ess
22 годаРоссия
год в сервисе
Был
3 дня назад
4 месяца назад
$92
5 дней
RUB
С Антоном приятно иметь дело. Очень компетентный специалист. Рекомендую
Спасибо Александру за интересную задачу. Приятно сотрудничать и с удовольствием помогу еще. Рекомендую!
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