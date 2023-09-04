Сверстать новое меню для действующего сайта

HTML-версткаЗавершен3 заявки102 просмотра
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Имеется действующий сайт (на битриксе), сделан небольшой редизайн меню каталога.

Как выглядит меню прилагаю во вложении. Соответственно адаптивно.

Сделать нужно сегодня.

4 месяца назад
rauflatypov
Рауф 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
Vakarchuk
Андрей 
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
20 часов назад
4 месяца назад
$30
1 день
UAHUSDT
Большое спасибо Андрею за отличный результат. Все сделано как положено и в нужные сроки. Буду рад продолжить сотрудничество!
Все прошло отлично! До встречи в новых проектах ?