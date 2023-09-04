Сверстать новое меню для действующего сайта

У меня есть всё необходимое: макет в Figma, видео с примером анимаций, также имеется исходный код. Необходимо быстро завершить работу над анимациями в течение 2 дней. Чем быстрее будет выполнена работа, тем выше будет оплата. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Имеется действующий сайт (на битриксе), сделан небольшой редизайн меню каталога.
Как выглядит меню прилагаю во вложении. Соответственно адаптивно.
Сделать нужно сегодня.
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