Заверстати макет

HTML-версткаЗакрыт61 заявка297 просмотров
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За верстати макет дитячого фонду. Проект волонтерський. Бюджет дуже обмежений. Чекаю на пропозиції

4 месяца назад
elondima
Дмитро 
33 годаУкраина
5 месяцев в сервисе
Был
3 месяца назад
3 отзыва
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