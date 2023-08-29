Вёрстка макета Figma

Нудно сверстать 5 страниц : 1.Главная 2.О производстве 3.Корзина 4.Товар 5.Каталог
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Сверстать по ссылке макет:https://www.figma.com/file/2rdy1qjBTl7D6BAC8S4qlf/Webovio?type=design&node-id=7-3&mode=design
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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