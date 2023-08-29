Вёрстка макета Figma

HTML-версткаЗавершен3 заявки18 просмотров
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Сверстать по ссылке макет:https://www.figma.com/file/2rdy1qjBTl7D6BAC8S4qlf/Webovio?type=design&node-id=7-3&mode=design

Figma
4 месяца назад
valerialadonkina
Валерия 
33 годаПортугалия
5 месяцев в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
akulichevda
Дмитрий 
23 годаРоссия
6 месяцев в сервисе
Был
4 месяца назад
2 отзыва
4 месяца назад
$1
2 дня
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