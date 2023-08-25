Разработать дизайн, навигацию и функциональность сайта нейросети AiRUN сайт https://airun.ru . Как можно меньше картинок и скриптов. Сайт должен загружаться максимально быстро. Лучше обойтись без выпадающих меню! (Раскрывающийся список подойдет, например когда нажимаешь на + ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Html-простой сайт с элементами дизайна.
Простенький файл с заданием вышлю на имейл.
Оплата: банк, мобильный счет
Делать 1 час
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