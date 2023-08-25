Html - простой сайт с элементами дизайна

$30
HTML-версткаЗакрыт45 заявок203 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Html-простой сайт с элементами дизайна.

Простенький файл с заданием вышлю на имейл.

Оплата: банк, мобильный счет

Делать 1 час

HTML
4 месяца назад
guest_1692803031474
Россия
4 месяца в сервисе
Был
4 месяца назад
  • Похожие заказы

  • Дизайн, структуру и функциональность сайта разработать

    $25

    Разработать дизайн, навигацию и функциональность сайта нейросети AiRUN сайт https://airun.ru . Как можно меньше картинок и скриптов. Сайт должен загружаться максимально быстро. Лучше обойтись без выпадающих меню! (Раскрывающийся список подойдет, например когда нажимаешь на + ...

    HTML-верстканет заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сверстать 2 страницы на Vue

    $10

    есть 2 странички на фигме, задача их сверстать, самое главное чтобы функционал работал (там таблица с drag and drop и edit, delete). срок сжатый нужно сегодня, укажите сразу сумму и телеграмм

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Верстака 3х страниц по макетам figma

    $40

    Приветствую верстальщики! Нужно качественно сверстать 3 страницы одного сайта, чтоб это все было валидно, кроссбраузерно и адаптивно до 320px, вот макет https://www.figma.com/file/RV13cJaaKADqFeCrcz9fZi/Студии?type=design&amp;node-id=0-1&amp;mode=design&amp;t=g1NSlI8XceYA4xOt-0 Очень важно чтоб верстка была чистая без bootstrap и jquery. Все на ...

    Figma
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Скачать лендинг

    Добрый день! можете скачать лендинг, по старой схеме, на францию https://ssheins.info/?utm_placement=anto1fr+bl296fiyanov16&amp;utm_source=290504273671458

    HTML-верстка2 заявки
    Закрыт
    4 месяца назад

  • Верстка 5 страниц макета

    Требуется верстка макета https://www.figma.com/file/6IEdgRsOtNQ1UWDMlgfzi8/HR-(Copy)?type=design&amp;node-id=0%3A1&amp;mode=design&amp;t=rEwbL3GW1hETd2o7-1 Обратите внимание на кнопку превью в фигме, чтобы посмотреть, какая есть анимация при наведении, и где не фото, а видео При этом есть от дизайнера ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад

  • Доработка мобильной верстки сайта

    Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Нужна помощь опытного верстальщика для доработки мобильной версии сайта. Задачи, которые нужно выполнить опишу ниже. Сайт: https://elenamilko.com/ 1. Добавить в наш сайт семейство шрифтов, которое присутствует на сайте https://www.v-boiaryna.com/. Шрифты с указанного ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    4 месяца назад