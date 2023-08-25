Верстака 3х страниц по макетам figma

$40
HTML-версткаЗакрыт15 заявок204 просмотра
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Приветствую верстальщики! Нужно качественно сверстать 3 страницы одного сайта, чтоб это все было валидно, кроссбраузерно и адаптивно до 320px, вот макет https://www.figma.com/file/RV13cJaaKADqFeCrcz9fZi/Студии?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=g1NSlI8XceYA4xOt-0

Очень важно чтоб верстка была чистая без bootstrap и jquery. Все на чистом js, но можно использовать плагины например для валидации формы JustValidate (JustValidate - это пример, но можно использовать что-то другое), для слайдеров использовать только swiper js. Так же есть калькуляторы плюсом будет если его напишите без плагинов на чистом js.

Если используете gulp то от вас нужна ещё и dev версия не только build. Верстка не простая прошу откликаться тех кто реально сможет. Срок 5 дней нужно делать в темпе, край 6 дней.

Подробно можно обсудить уже в личке.
В дальнейшем нужна анимация, но пока только верстка.

Figma
4 месяца назад
kindyakow
23 годаРоссия
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад
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