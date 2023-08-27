Моя цель предоставить лучшую услугу на этой бирже!
Навыки:
HTML5,
CSS3, SCSS, BEM
SVG Sprites,
Flexbox, Grid,
Валидность, Адаптивность, Кроссбраузерность,
Gulp, Webpack
JavaScript,
Figma, Adobe Photoshop.
Коротко обо мне:.
Всегда предлагаю реальные сроки и стараюсь сдать работу раньше срока.
Оставляю контактные данные, по которым вы можете в любое время получить ответ на вопросы, связанные с заказом.
Предлагаю разумные расценки и фиксированные ценники на все свои услуги.
Никогда не болею и никогда не езжу в отпуск, чтобы вам не пришлось искать другого исполнителя.
На связи в любое время года и суток.
Умею грамотно общаться и обговаривать все детали предстоящего заказа
Гарантия на работу:
Работаю без предоплаты.
После передачи архивы с версткой я бесплатно исправлю все свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы.
Связь:
Email [email protected]
Telegram https://t.me/kinduakov
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