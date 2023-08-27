Все, что делаешь, надо делать хорошо, даже если совершаешь безумство.

Моя цель предоставить лучшую услугу на этой бирже!

Навыки:

HTML5 ,

CSS3 , SCSS , BEM

SVG Sprites ,

Flexbox , Grid ,

Валидность, Адаптивность, Кроссбраузерность,

Gulp , Webpack

JavaScript ,

Figma, Adobe Photoshop.

Коротко обо мне:.

Всегда предлагаю реальные сроки и стараюсь сдать работу раньше срока.

Оставляю контактные данные, по которым вы можете в любое время получить ответ на вопросы, связанные с заказом.

Предлагаю разумные расценки и фиксированные ценники на все свои услуги.

Никогда не болею и никогда не езжу в отпуск, чтобы вам не пришлось искать другого исполнителя.

На связи в любое время года и суток.

Умею грамотно общаться и обговаривать все детали предстоящего заказа

Гарантия на работу:

Работаю без предоплаты.

После передачи архивы с версткой я бесплатно исправлю все свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы.

Связь: