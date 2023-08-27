kindyakow

Андрей Киндяков kindyakow

 
23 годаРоссия/Липецк
3 года на фриланс-бирже
Была
4 месяца назад
Все, что делаешь, надо делать хорошо, даже если совершаешь безумство.

Моя цель предоставить лучшую услугу на этой бирже!

Навыки:

  • HTML5,

  • CSS3, SCSS, BEM

  • SVG Sprites,

  • Flexbox, Grid,

  • Валидность, Адаптивность, Кроссбраузерность,

  • Gulp, Webpack

  • JavaScript,

  • Figma, Adobe Photoshop.

Коротко обо мне:.

  • Всегда предлагаю реальные сроки и стараюсь сдать работу раньше срока.

  • Оставляю контактные данные, по которым вы можете в любое время получить ответ на вопросы, связанные с заказом.

  • Предлагаю разумные расценки и фиксированные ценники на все свои услуги.

  • Никогда не болею и никогда не езжу в отпуск, чтобы вам не пришлось искать другого исполнителя.

  • На связи в любое время года и суток.

  • Умею грамотно общаться и обговаривать все детали предстоящего заказа

Гарантия на работу:

Работаю без предоплаты.

После передачи архивы с версткой я бесплатно исправлю все свои ошибки, которые могли быть пропущены при приёме работы.

Связь:

JavascriptFigma
Портфолио