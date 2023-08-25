Дизайн, структуру и функциональность сайта разработать

$25
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Разработать дизайн, навигацию и функциональность сайта нейросети AiRUN сайт https://airun.ru .

Как можно меньше картинок и скриптов. Сайт должен загружаться максимально быстро. Лучше обойтись без выпадающих меню! (Раскрывающийся список подойдет, например когда нажимаешь на + или ссылку и открывается новый текст.)

На сайте должны быть функция поиска и удобной навигации по категориям нейросетей.

Полное тех. задание с картинками можно посмотреть тут https://docs.google.com/document/d/1FoxWK_KBVfQTANo1xZfKCdw2xQFASKjoLtAmA8sQ2H0/edit

Поиск по разным готовым параметрам должен быть. Допустим: текст в звук, видео в текст, текст в видео, редактирование фото. Эти параметры поиска можно сделать по другому, можете предложить свой вариант. Также по категориям можно осуществлять поиск, непосредственно в фильтре поиска сделать функции отметки галочками какие категории и функции применять при поиске (либо сделать по другому, но чтоб удобно было).


Предусмотреть вставку рекламных блоков яндекс одинакового размера между карточками описаний нейросетей.


В описании карточек нейросетей, необходимо чтоб показывалась категория, например Блогинг или дизайн, или Видео, то есть категория в которой выполняет функции нейросеть. Могут быть несколько категорий одновременно (как в параметрах поиска категории).

Разработать форму для добавления нейросетей, в которой можно сразу выбрать категории и они автоматически будут отображаться в описании. То есть при заполнении анкеты должна быть функция отметки категорий и вставки описания.

Структура сайта может быть примерно такая pravotop.ru/companies

Функционал поиска и навигации можно взять тут ailib.ru  Чтоб можно было и по фильтру поиск сделать и запрос ввести и просто по названию.

4 месяца назад
zapsib1
46 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
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