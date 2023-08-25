Сверстать новые блоки на WordPress

$10
HTML-версткаЗакрыт7 заявок56 просмотров
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Добрый день. Нужно сверстать 3 новых блока на главной странице сайта, который реализован на WordPress. Пишите сразу свой телеграм, отправлю скрины на оценку.

WordPress
4 месяца назад
MihSenin
Михаил 
33 годаКазахстан
2 года в сервисе
Был
месяц назад
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