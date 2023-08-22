Доделать сайт с анимациями с использованием библиотеки GSAP.

ПИСАТЬ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО НА 1000% УВЕРЕН, ЧТО СМОЖЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!!

Я ищу специалиста, который разбирается в GSAP. Необходимо доработать сайт надежно и очень быстро в течение 2 дней. У меня есть макет и видео, которые должны быть анимированы.

ПИСАТЬ ТОЛЬКО ТЕМ, КТО НА 1000% УВЕРЕН, ЧТО СМОЖЕТ ЭТО СДЕЛАТЬ!!!!!!!!!!!!