Подключить CMS к сайту

$50
HTML-версткаЗакрыт5 заявок45 просмотров
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Здравствуйте, готова вёрстка сайта, необходимо её подключить к любой CMS, желательно бесплатной. 

Вёрстку можно посмотреть тут: https://рыба14.рф

4 месяца назад
anromanova
37 летРоссия
5 лет в сервисе
Была
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
AleX_SlaSh_
Алексей 
28 летБеларусь
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
4 месяца назад
$70
10 дней
RUB
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