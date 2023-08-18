Подключить CMS к сайту

Необходимо сделать некоторые доработки по функционалу, на готовом сайте financecheaters.com Подробнее в ТЗ: https://docs.google.com/document/d/1jTdL_rfipitFlh1tw9VRR8mGy6U4urgXZpTG_IwPT2U/edit#heading=h.mvi0hx27p74a
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, готова вёрстка сайта, необходимо её подключить к любой CMS, желательно бесплатной.
Вёрстку можно посмотреть тут: https://рыба14.рф
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