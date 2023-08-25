Сделать исправления в верстке

Здравствуйте! Ищу верстальщика/программиста для регулярных задача по верстке на WP. Сейчас стоит задача сверстать блок - разводящую страницу и страницу конечной статьи. Материалы для верстки предоставляются в figma. Приложила макет в формате pdf для оценки сложности. Так же ...