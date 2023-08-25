Сверстать новую страницу на сайте на MODX

$20
HTML-версткаЗакрыт5 заявок36 просмотров
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Добрый день. Нужно сверстать новую страницу на сайте на MODX. Пишите свой телеграм, отправлю ссылку на фигму на оценку.

MODX
4 месяца назад
MihSenin
Михаил 
33 годаКазахстан
2 года в сервисе
Был
месяц назад
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