👋 Привіт!
Мене звати Анастасія. Володію різноманітними навичками та досвідом:
Програмування: Маю досвід у розробці застосунків на різних мовах, більше працюю з HTML & CSS,.
Досвід роботи: Працювала як няня, забезпечуючи догляд та готуючи дитину до школи. Також займалася мерчендайзингом, ефективно розкладаючи товари в магазинах. Володію навичками манікюру та педікюру.
Освіта: Навчаюся в Херсонській Академії ШАГ, спеціалізуючись на розробці програмного забезпечення.
Технічні навички: Маю досвід у роботі з HTML, CSS, ADO.NET, Python, Android, SQL, JavaScript, React.js, Node.js, C++ та C#.
М'які навички: Креативність, стресостійкість, вміння працювати в команді та ефективно спілкуватися.
Готова використовувати свої знання та навички для подальшого росту та розвитку у сфері розробки програмного забезпечення.