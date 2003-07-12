Мене звати Анастасія. Володію різноманітними навичками та досвідом:

Програмування: Маю досвід у розробці застосунків на різних мовах, більше працюю з HTML & CSS,.

Досвід роботи: Працювала як няня, забезпечуючи догляд та готуючи дитину до школи. Також займалася мерчендайзингом, ефективно розкладаючи товари в магазинах. Володію навичками манікюру та педікюру.

Освіта: Навчаюся в Херсонській Академії ШАГ, спеціалізуючись на розробці програмного забезпечення.

Технічні навички: Маю досвід у роботі з HTML, CSS, ADO.NET, Python, Android, SQL, JavaScript, React.js, Node.js, C++ та C#.