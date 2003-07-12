Anastasia422

Анастасія Anastasia422

 
21 год
2 года на фриланс-бирже
Была
8 месяцев назад

👋 Привіт!

Мене звати Анастасія. Володію різноманітними навичками та досвідом:

  • Програмування: Маю досвід у розробці застосунків на різних мовах, більше працюю з HTML & CSS,.

  • Досвід роботи: Працювала як няня, забезпечуючи догляд та готуючи дитину до школи. Також займалася мерчендайзингом, ефективно розкладаючи товари в магазинах. Володію навичками манікюру та педікюру.

  • Освіта: Навчаюся в Херсонській Академії ШАГ, спеціалізуючись на розробці програмного забезпечення.

  • Технічні навички: Маю досвід у роботі з HTML, CSS, ADO.NET, Python, Android, SQL, JavaScript, React.js, Node.js, C++ та C#.

  • М'які навички: Креативність, стресостійкість, вміння працювати в команді та ефективно спілкуватися.

Готова використовувати свої знання та навички для подальшого росту та розвитку у сфері розробки програмного забезпечення.

#29Русский язык
#33Написание обзоров
#36Английский язык
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1179
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Отзывы заказчиков

marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
15 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
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Английский языкНаписание обзоров
Замовлення виконано добре та вчасно
Все круто , четко поставлена задача + детали к ней предоставлены . Спасибо за сотрудничество.
Ответный отзыв
marta_stepanets
Марта 
30 лет
2 года в сервисе
Была
15 дней назад
$1
10 баллов
2 года назад
Написати відгук
Русский языкНаписание обзоров
Замовлення виконано вчасно, рекомендую Анастасію
Була дуже приємна співпраця)
Ответный отзыв
Копирайтинг
2 отзыва
$1/час
от $10от 1 дня
#524
Баннеры
нет отзывов
$2/час
от $5от 2 дней
#550
Редактирование и Корректура
нет отзывов
$3/час
от $5от 1 дня
#966
Переводы
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
#3613
HTML-верстка
нет отзывов
$10/час
от $600от 3 дней
#4025