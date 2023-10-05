Mustafa-front

Мустафа Mustafa-front

 
22 года
2 года на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Удобные сайты, верстка, быстро и качественно.

Верстка сайтов адаптив/ mobil-first

Коммерческая работа : https://turka-tur.vercel.app/;
Верстка : https://mustrram.github.io/project__panto/;

Гарантия на верстку: В течении месяца после передачи работы я бесплатно и сразу исправляю ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже

Связь:

Ответственность:
- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков


Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Чистый и понятный код.
- Верстаю из Figma/Psd

Технологии:
HTML / CSS/SCSS / JS.