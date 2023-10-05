Mustafa-front

Удобные сайты, верстка, быстро и качественно.
Верстка сайтов адаптив/ mobil-first
Коммерческая работа : https://turka-tur.vercel.app/;
Верстка : https://mustrram.github.io/project__panto/;
Гарантия на верстку: В течении месяца после передачи работы я бесплатно и сразу исправляю ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже
Связь:
G-mail - [email protected]
Телеграм - @Digitallh
WhatsApp - +79654910303
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
Род занятий:
- Верстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Чистый и понятный код.
- Верстаю из Figma/Psd
Технологии:
HTML / CSS/SCSS / JS.
Я против войны в Украине!