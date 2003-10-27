Качественно и в срок. Начинающий Front-end разработчик.
Работаю с HTML, CSS, JavaScript, Vue.
Flex, Grid, Адаптивная, Кроссбраузерная верстка
Моя цель-сделать для вас удобный сайт, качественно и быстро.
Работая со мной вы бережете свои:
Деньги. Мои услуги стоят относительно недорого
Нервы.
Время
Гарантия на верстку.
В течение недели после передачи вам архива с проектом я готов доработать какие то моменты, внести правки бесплатно.
Связь со мной:
Телеграм: @lexagreat(Это самый удобный для меня способ связи);
Способы оплаты:
Visa/MasterCard
Еще немного плюсов работы со мной:
Не беру предоплату
Готовь приступить сразу же
Всегда на связи
Я против войны в Украине!
—
недостаточно оценок
—
недостаточно рекомендаций
$180
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
—
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Портфолио
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Отзывы заказчиков
$175
10 баллов
7 месяцев назад
Сделал отличный сайт! Спасибо!
Ответный отзыв
Хороший заказчик
$100
10 баллов
год назад
Великолепный исполнитель, делает все в срок и главное, очень качественно, оперативно выходит на связь, горячо рекомендую, спасибо за проделанную работу и труд =)
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Все быстро и четко по делу. С оплатой проблем не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
$75
10 баллов
2 года назад
Отличный исполнитель, все в срок, рекомендую, хотелось бы дальнейшего сотрудничества, спасибо за отклик!
Ответный отзыв
Отличный заказчик!!! Все четко, по делу, без лишней воды. Отвечает почти сразу. Надеюсь на дальнейшую работу!
$45
10 баллов
2 года назад
Спасибо Алексей. Выполнил заказ очень быстро и качественно. Очень ответственный и добросовестный исполнитель, специалист своего дела не смотря на юный возраст. Будем рады сотрудничать с вами снова.
Ответный отзыв
Ответственный заказчик. Надеюсь, еще поработаем вместе