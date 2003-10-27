lexagreat

Леша Осипов lexagreat

 
19 летРоссия/Волгоград
2 года на фриланс-бирже
Был
месяц назад
Качественно и в срок. Начинающий Front-end разработчик.

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Работаю с HTML, CSS, JavaScript, Vue.

Flex, Grid, Адаптивная, Кроссбраузерная верстка

Моя цель-сделать для вас удобный сайт, качественно и быстро.

Работая со мной вы бережете свои:

  • Деньги. Мои услуги стоят относительно недорого

  • Нервы.

  • Время

Гарантия на верстку.

В течение недели после передачи вам архива с проектом я готов доработать какие то моменты, внести правки бесплатно.

Связь со мной:

Телеграм: @lexagreat(Это самый удобный для меня способ связи);

Способы оплаты:

Visa/MasterCard

Еще немного плюсов работы со мной:

Не беру предоплату

Готовь приступить сразу же

Всегда на связи

JavascriptHTMLCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$180
средняя цена заказа
33%
заявок принято заказчиками
нет постоянных заказчиков
1
безопасных платежей
Отзывы заказчиков
guest_16841752947686
8 месяцев в сервисе
Был
7 месяцев назад
$175
10 баллов
7 месяцев назад
Нужно сделать сайт для стоматологии
Сделал отличный сайт! Спасибо!
Хороший заказчик
Ответный отзыв
yakupovdmitriy12
Дмитрий 
20 летРоссия
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
30 отзывов(-1)
$100
10 баллов
год назад
HTML-верстка, доработки, разработка.
Великолепный исполнитель, делает все в срок и главное, очень качественно, оперативно выходит на связь, горячо рекомендую, спасибо за проделанную работу и труд =)
Отличный заказчик! Все быстро и четко по делу. С оплатой проблем не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
yakupovdmitriy12
Дмитрий 
20 летРоссия
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
30 отзывов(-1)
$75
10 баллов
2 года назад
Сверстать макет Figma
Отличный исполнитель, все в срок, рекомендую, хотелось бы дальнейшего сотрудничества, спасибо за отклик!
Отличный заказчик!!! Все четко, по делу, без лишней воды. Отвечает почти сразу. Надеюсь на дальнейшую работу!
Ответный отзыв
sv1980
43 годаРоссия
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$45
10 баллов
2 года назад
Редизайн сайта на битрикс(верстка)
Спасибо Алексей. Выполнил заказ очень быстро и качественно. Очень ответственный и добросовестный исполнитель, специалист своего дела не смотря на юный возраст. Будем рады сотрудничать с вами снова.
Ответственный заказчик. Надеюсь, еще поработаем вместе
Ответный отзыв