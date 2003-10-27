Качественно и в срок. Начинающий Front-end разработчик.

﻿

Работаю с HTML, CSS, JavaScript, Vue.

Flex, Grid, Адаптивная, Кроссбраузерная верстка

Моя цель-сделать для вас удобный сайт, качественно и быстро.

Работая со мной вы бережете свои:

Деньги. Мои услуги стоят относительно недорого

Нервы.

Время

Гарантия на верстку.

В течение недели после передачи вам архива с проектом я готов доработать какие то моменты, внести правки бесплатно.

Связь со мной:

Телеграм: @lexagreat(Это самый удобный для меня способ связи);

Способы оплаты:

Visa/MasterCard

Еще немного плюсов работы со мной:

Не беру предоплату

Готовь приступить сразу же

Всегда на связи