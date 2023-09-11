FusionTechPro

Дониёр Акрамов FusionTechPro

 
23 года
2 года на фриланс-бирже
Был
8 дней назад
FusionTechPro

Мы - команда лучших профессионалов в сфере информационных технологий, веб-программирования, 3D-дизайна, архиение заказов

Наши Профессиональные Навыки:

  • Веб-программисты: Мы разрабатываем мощные и функциональные веб-приложения, обеспечивая максимальную производительность и безопасность.

  • 3D-дизайнеры: Наши талантливые 3D-дизайнеры преображают ваши идеи в удивительные трехмерные визуализации и модели.

  • Архитекторы: Мы создаем инновационные и эстетичные архитектурные проекты, учитывая вашу функциональность и дизайнерские предпочтения.

  • Специалисты по Графическому Дизайну: Наша команда графических дизайнеров придает вашему бренду узнаваемый облик через креативные логотипы, брендбуки и маркетинговые материалы.

Почему Мы:

Мы стремимся к высочайшему качеству в каждом проекте, который мы беремся выполнить. Наша команда обладает глубокими знаниями и опытом, и мы гордимся тем, что мы можем преодолеть любые технические и творческие вызовы. Мы готовы превзойти ваши ожидания и превратить ваши идеи в реальность.

Свяжитесь с Нами:

Готовы начать с нами работать? Мы всегда открыты для новых проектов и идей. Свяжитесь с нами сегодня, и давайте сделаем вашу идею лучше вместе!

#5VBA
#6Создание макросов
#14Создание чертежей
#51Создание логотипов
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#1400
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5
ТОП-50
Чертежи и Схемы

Портфолио

Отзывы заказчиков

guest_1696687480713
2 года в сервисе
Был
2 года назад
$3
5 баллов
2 года назад
VBA из Excel в Word
Создание макросовVBA
Работу не выполнил Сроки оттягивал Зато коммуникация и обещания были огого
guest_1695918086237
2 года в сервисе
Была
2 года назад
1 отзыв(-1)
$30
10 баллов
2 года назад
Лого детского садика
Создание логотипов
Очень хорошая, и грамотная работа, все выполнено очень качественно и так как я просила.
Я выполнил заказ но оплата не была выполнена. Я очень разачерован, надеюсь на какойто вазврат средств.
Ответный отзыв
guest_1694267449624
2 года в сервисе
Была
2 года назад
$1
10 баллов
2 года назад
Выполнить рабочие чертежи
Создание чертежей
Работа выполнена на отличную оценку для института! Всё сделано, сдано в указанные сроки!
Самый лучший заказчик которого я встречал, очень добрая, отзывчивая.
Ответный отзыв
guest_1694250535868
2 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв(-1)
$10
10 баллов
2 года назад
Логотип кофейни самообслуживания
Отрисовка логотиповСоздание логотипов
Очень качественная и быстрая работа с предоставлением нескольких вариантов!!!
Не оплатил за заказ, а когда попросили просто оплатить комиссию он просто игнорировал.
Ответный отзыв
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$3/час
от $10от 1 дня
#37
Архитектура зданий
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#71
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#162
Презентации
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#273
3D-графика
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#284
Сайты «под ключ»
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#515
Видеомонтаж
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#591
Баннеры
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#672
Веб-программирование
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#1381
HTML-верстка
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#2051
Копирайтинг
нет отзывов
$3/час
от $10от 1 дня
#3263
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