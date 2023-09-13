Выполнить рабочие чертежи

Чертежи и СхемыЗавершен3 заявки61 просмотр
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Нужно оформить задание для учебы в институте на дистанционном обучении, ниже прикрепила задание, если что-то будет непонятно пишите, есть еще правила оформления прикрепленные были к заданию, если нужны- скину.

3 месяца назад
guest_1694267449624
Россия
3 месяца в сервисе
Была
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель
FusionTechPro
22 годаУзбекистан
3 месяца в сервисе
Был
16 дней назад
3 месяца назад
$1
1 день
RUB
Работа выполнена на отличную оценку для института! Всё сделано, сдано в указанные сроки!
Самый лучший заказчик которого я встречал, очень добрая, отзывчивая.
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