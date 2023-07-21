Необходимо изготовить чертёж выключателя освещения по фото и видео 3D изделия. Нужны чертежи всех деталей и компонентов включающих изделие, для того чтобы по ним можно было изготовить на заводе.
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Виконати розділ П по газопостачанню бистро
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