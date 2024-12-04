Я проти війни в Україні!!!

Мені подобається брати участь в початкових етапах проекту, щоб отримати чітке уявлення про масштаби та напрямки завдань. Я дію найкраще, коли мені дозволено використовувати/демонструвати власну винахідливість і компетентність.Я звик діяти незалежно і без втручання, хоча мені подобається працювати в команді, творчо підходити до вирішення проблем. Я віддаю перевагу конструктивним, інтелектуальним обговоренням з колегами.Мені комфортно, коли відчувається спокій, дружелюбність, теплота і гостинність. Я хочу працювати в атмосфері, де першорядне значення має обмін творчими ідеями, підтримка обговорень і спільне прийняття рішень.