Я проти війни в Україні!!!
Мені подобається брати участь в початкових етапах проекту, щоб отримати чітке уявлення про масштаби та напрямки завдань. Я дію найкраще, коли мені дозволено використовувати/демонструвати власну винахідливість і компетентність.Я звик діяти незалежно і без втручання, хоча мені подобається працювати в команді, творчо підходити до вирішення проблем. Я віддаю перевагу конструктивним, інтелектуальним обговоренням з колегами.Мені комфортно, коли відчувається спокій, дружелюбність, теплота і гостинність. Я хочу працювати в атмосфері, де першорядне значення має обмін творчими ідеями, підтримка обговорень і спільне прийняття рішень.
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#531
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
1 из 5
ТОП-10— Чертежи и Схемы
Портфолио
- Візуалізація в 3D2 просмотра
- Візуалізація в 3D2 просмотра
- Котедж1 просмотр
- Візуалізація2 просмотра
- Будинок6 просмотров
- Локальне опалення19 просмотров
- Профіль13 просмотров
- Опалення11 просмотров
Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
5 месяцев назад
AutoCADСоздание чертежей
Замовляли креслення деталі в Автокаді. Робота виконана дуже швидко і якісно. Правки були внесені миттєво. Рекомендуємо Віктора!
Ответный отзыв
Оплатили в зазначені терміни
Чертежи и Схемы
1 отзыв
$10/час
от $20от 7 дней
#6
Бухгалтерские услуги
нет отзывов
$10/час
от $20от 7 дней
#98
Управление проектами
нет отзывов
$10/час
от $40от 14 дней
#200
Архитектура зданий
нет отзывов
$10/час
от $20от 7 дней
#210
Интерьеры и Экстерьеры
нет отзывов
$10/час
от $20от 7 дней
#471
3D-графика
нет отзывов
$10/час
от $40от 14 дней
#678
Иллюстрации и Рисунки
нет отзывов
$10/час
от $20от 7 дней
#1261
Переводы
нет отзывов
$10/час
от $20от 7 дней
#4620