Накреслити дві деталі у автокаді

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Завершен7 заявок38 просмотров

Доброго вечора!

Потрібно накреслити дві деталі у автокаді згідно із розмірів, які у нас на рисунку.

Формат, у якому нам потрібно виконана робота: pdf + один із нижчеперерахованих: На нашому рисунку дві деталі.

DXF DWG SVG Ai EPS STEP

Потрібно зробити на кожну деталь окреме креслення. Дякую.

AutoCADСоздание чертежей
5 месяцев назад
avozara
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Выбранный исполнитель

29victor29
Виктор 
45 лет
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Был
8 часов назад
5 месяцев назад
$10
1 день
Escrow
Замовляли креслення деталі в Автокаді. Робота виконана дуже швидко і якісно. Правки були внесені миттєво. Рекомендуємо Віктора!
Оплатили в зазначені терміни

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