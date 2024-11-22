Требуется специалист по Corel для создания небольшого макета. Задача включает работу с чертежами и схемами. Идеальный кандидат должен иметь опыт в графическом дизайне и уметь создавать качественные визуальные материалы.
Simulink
Нужно построить модель в Simulink по теме Размол сырья в барабанной мельнице . Нужно реализовать:
Регулировка скорости оборотов барабана;
Регулировка уровня сырья;
Контроль расхода сырья;
Подача воздуха для очистки пыли;
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