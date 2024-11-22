Simulink

$15
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт2 заявки30 просмотров

Нужно построить модель в Simulink по теме Размол сырья в барабанной мельнице . Нужно реализовать:

Регулировка скорости оборотов барабана;

Регулировка уровня сырья;

Контроль расхода сырья;

Подача воздуха для очистки пыли;

5 месяцев назад
Lamer2
25 лет
9 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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Саро
 
25 лет
5 месяцев в сервисе
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Ленар
 
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2 месяца назад
5 месяцев назад

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