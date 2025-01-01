Чертежи из облака точек

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Завершен1 заявка15 просмотров

Чертежи из облаков точек - 3х разреза и 2х планировка.

Создание чертежей
5 месяцев назад
Drawingline
55 лет
5 месяцев в сервисе
Была
2 месяца назад
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Выбранный исполнитель

Cadauto3D
Геворг 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 месяцев назад
$500
10 дней
Прекрасно выполненная работа свидетельствует о высоком уровне профессионализма у исполнителя заказа! Очень довольна совместной работой - быстро, четко, понятно. Отличная коммуникация и скорость принятия решений - несмотря на большую разницу во времени и сжатые сроки исполнения заказа - создали положительное мнение и намерение на дальнейшее сотрудничество с Геворгом. С удовольствием рекомендую всем своим знакомым - как серьезного и грамотного партнера для проектов.
Очень хороший, ответсвенный заказчик, уважает труд фрилансера и сама инженер-механик. Буду очень рад далнейшему сотрудничеству. Оплата в срок, через юр лицо междунлродным переводом. По срокам пошла на встречу с пониманием моей загружонности работой в последние дни года. Чертежи принемала без особых правок и т.д поскольку сама переделывала мои чертежи под стандарты механики и по сути работала вместе со мной. Очень доволен сотрудничеством, очень рекомендую к сотрудничеству с ней!

Заявки фрилансеров

Cadauto3D
Геворг 
37 лет
13 лет в сервисе
Был
3 дня назад
5 месяцев назад
#1
Чертежи и Схемы

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