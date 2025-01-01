Очень хороший, ответсвенный заказчик, уважает труд фрилансера и сама инженер-механик. Буду очень рад далнейшему сотрудничеству. Оплата в срок, через юр лицо междунлродным переводом. По срокам пошла на встречу с пониманием моей загружонности работой в последние дни года. Чертежи принемала без особых правок и т.д поскольку сама переделывала мои чертежи под стандарты механики и по сути работала вместе со мной. Очень доволен сотрудничеством, очень рекомендую к сотрудничеству с ней!