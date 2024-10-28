Виконати лабораторні роботи з предмету основи сервіс-орієнтованих обчислень і архітектур. Завдання базуються на реалізації ToDo додатку. Оплата частинами за виконані етапи.
Схемотехника - выполнение работы в micro cap
цена договорная , срок -13.12
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