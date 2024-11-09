Необходимо разработать систему распознавания эмоций на основе изображений лиц. Задача включает написание воспроизводимого кода, который генерирует csv-файл с наиболее вероятными эмоциями для каждого изображения. Обратите внимание на правила соревнования на Kaggle, включая ограничения по отправке решений и разбиение на публичную и приватную части.