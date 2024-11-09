Разработка чертежей.

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Чертежи и Схемы
Закрыт4 заявки101 просмотр

Дрбрый день,ищу опытного конструктора технолога,который может помочь с производством деталей. на данный момент есть 3д отсканированная модель,на основе этой модели надо сосздать комплекс чертежй для передачи в производство. Работы много и разной.

Создание чертежей
5 месяцев назад
guest_1658893553999
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