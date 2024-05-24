Требуется подготовить разработку модели в программе Adem для запуска симуляции. Размеры заготовки: 110х95х40. Ожидается качественная проработка и готовность к тестированию.
Прочитать данные с шины rs485 и заменить сенсорную панель в промышленн
Есть промышленное устройство. Оно состоит из:
1. Контроллер. Произведен китайской компанией. По сути, ноунейм
2. Сенсорная панель DWIN. Соединена с контроллером по шине rs485. С панели задаются настройки и производится правление
3. Прочие устройства. Подключны к контроллеру. Контроллер ими управляет. Что-то по питанию, что-то по rs485.
Основная задача: заменить интерфейс панели. Это может быть та же панель DWIN, может быть Weintek или что-то другое. Предпочтение отдается известным брендам.
В рамках проекта нужно будет расшифровать обмен данных по шине rs485. Документации к контроллеру нет (кроме схемы подключения).
Работу надо выполнить удаленно. С нашей стороны есть устройство и человек который может нажимать на кнопки.
Ждем от вас предложения как можно организовать работу удаленно. В частности, настроить передачу данных.
Открыты к вашим идеям и предложентям.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Машиностроениенет заявокЗакрыт6 месяцев назад
- $1200
Требуется разработка математической модели системы управления полётами в средах Матлаб или Solidworks. Подробное техническое задание будет предоставлено по запросу. Обсуждение стоимости и сроков открыто.Закрыт6 месяцев назад
Требуется разработать 3D-модель фигурки Далека из сериала Доктор Кто, высотой около 15 см. Модель должна быть из металла с минимальной подвижностью элементов. Возможность добавления звука и светодиодов на голове приветствуется. Ожидаются предложения по ценовому диапазону и вариантам выполнения.Закрыт9 месяцев назад
- $10
Требуется помощь в построении математической модели компрессора в Simulink. Модель уже создана, но функционирует некорректно. Начальные данные и переменные будут предоставлены. Необходимо исправить ошибки и оптимизировать работу модели.Машиностроениенет заявокЗакрыт9 месяцев назад
Необходимо разработать систему распознавания эмоций на основе изображений лиц. Задача включает написание воспроизводимого кода, который генерирует csv-файл с наиболее вероятными эмоциями для каждого изображения. Обратите внимание на правила соревнования на Kaggle, включая ограничения по отправке решений и разбиение на публичную и приватную части.Машиностроениенет заявокЗакрыт9 месяцев назад
- $10
Требуется разработать 2 одинаковые модели подковы размером 140х140х10мм с именами «Александру» и «Ивану». Важное условие — использовать только прямые и радиусные дуги, так как станок понимает только такие формы. Рассматриваются предложения с оригинальным дизайном.Машиностроение1 исполнительЗавершенгод назад
Требуется разработать настольный полуавтоматический станок для навивки бумажного тубуса. Необходимо создать чертеж и проект для последующей сборки. Ожидается использование технологий резки и сварки, предпочтительно работа с шаговыми двигателями и вакуумом. Опыт в подобной разработке приветствуется.Машиностроение2 заявкиЗакрыт10 месяцев назад
Требуется разработать таксометр 'под ключ' с нуля. Необходимо создать устройство, которое полностью соответствует требованиям для машиностроения и функционирования в такси.Закрыт10 месяцев назад
- $10
Требуется разработать чертеж по предоставленному эскизу в форматах PDF, STEP/STP и DXF, пригодных для использования на станках с ЧПУ. Уделить внимание точности и детализации.Машиностроение2 заявкиЗакрытгод назад