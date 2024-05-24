Есть промышленное устройство. Оно состоит из:

1. Контроллер. Произведен китайской компанией. По сути, ноунейм

2. Сенсорная панель DWIN. Соединена с контроллером по шине rs485. С панели задаются настройки и производится правление

3. Прочие устройства. Подключны к контроллеру. Контроллер ими управляет. Что-то по питанию, что-то по rs485.

Основная задача: заменить интерфейс панели. Это может быть та же панель DWIN, может быть Weintek или что-то другое. Предпочтение отдается известным брендам.

В рамках проекта нужно будет расшифровать обмен данных по шине rs485. Документации к контроллеру нет (кроме схемы подключения).

Работу надо выполнить удаленно. С нашей стороны есть устройство и человек который может нажимать на кнопки.

Ждем от вас предложения как можно организовать работу удаленно. В частности, настроить передачу данных.

Открыты к вашим идеям и предложентям.