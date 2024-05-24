Прочитать данные с шины rs485 и заменить сенсорную панель в промышленн

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Есть промышленное устройство. Оно состоит из:

1. Контроллер. Произведен китайской компанией. По сути, ноунейм

2. Сенсорная панель DWIN. Соединена с контроллером по шине rs485. С панели задаются настройки и производится правление

3. Прочие устройства. Подключны к контроллеру. Контроллер ими управляет. Что-то по питанию, что-то по rs485.

Основная задача: заменить интерфейс панели. Это может быть та же панель DWIN, может быть Weintek или что-то другое. Предпочтение отдается известным брендам.

В рамках проекта нужно будет расшифровать обмен данных по шине rs485. Документации к контроллеру нет (кроме схемы подключения).

Работу надо выполнить удаленно. С нашей стороны есть устройство и человек который может нажимать на кнопки. 

Ждем от вас предложения как можно организовать работу удаленно. В частности, настроить передачу данных. 

Открыты к вашим идеям и предложентям.

6 месяцев назад
timofe-v68
Тимофей 
41 год
6 месяцев в сервисе
Был
6 месяцев назад

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