Нужно сделать графическую программу которая будет работать с SolidWorks API и будет делать деталь, а именно в архиве Solid.zip есть два компонента(МЧ00.13.00.06 Ось.SLDPRT и МЧ00.13.00.07 Ось.SLDPRT), одну из этих деталей программа должна конструировать, а какую ...
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- $30SolidWorksРефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт16 дней назад
Есть чертежи 2d в формате CorelDraw. Нужно нарисовать по ГОСТ в 3D в SolidWorks для резки на чпу труборезе.CorelDRAWSolidWorksЗакрыт2 месяца назад
Чертежи в формате CorelDraw. Нужно нарисовать по ГОСТ в 3D в SolidWorks для резки на чпу труборезеCorelDRAWSolidWorksЧертежи и Схемынет заявокЗакрыт3 месяца назад
- $100
Ищу человека, кто хорошо разбирается в solidworks, fusion 360 и других программах для создания CAD модели автомобильных запчастей. Есть 3D сканы двух кулаков с разных моделей автомобилей и нужно создать один гибридный кулак. Подробности в ...SolidWorksЧертежи и Схемы7 заявокЗакрыт2 месяца назад
Здрасте. Нужно посмотреть что надо донастроить на сервере Solidworks, чтоб клиенты могли подключаться.SolidWorksСистемное администрирование1 исполнительЗавершен2 месяца назад
Необходимо сделать чертежи в формате cdr. Фото и видео изделия в архиве. Максимальная внутренняя длина изделия 35 см - показана на одном из изображений. Все остальные размеры - в пропорциях. Будет плюсом, если будет 3-d сборочная модель в компасе ...SolidWorksЗакрыт5 месяцев назад
Есть модели и чертежи в Solidworks. Необходимо: сборочные чертежи привести к виду по ГОСТ, включая сварку. Нужна цена за 1 сборочник.Модели и чертежи предоставим. Пример в файлахSolidWorksЧертежи и Схемы4 заявкиЗакрыт5 месяцев назад
Инженер-механик / механик / автомобильный / авиационный инженер для индивидуального курса цифрового механического проектирования. Обновление и развитие старых знаний. Здравствуйте, ищу человека С ПРАКТИЧЕСКИМ ОПЫТОМ по вышеперечисленным специальностям с ВЫСОКОРАЗВИТЫМИ цифровыми навыками в ...3D-графика1 заявкаЗакрыт5 месяцев назад
Необходимо произвести моделирование детали в SolidWorks по чертежу: предоставить файл и скриншоты последовательного выполнения детали для отчёта.SolidWorksЗакрыт6 месяцев назад
2 оси (одинаковые); 4 колеса с внутренними подшипниками (одинаковые); 2 балки внешние (одинаковые) 2 балки внутренние ( одинаковые)SolidWorksЧертежи и Схемы7 заявокЗакрыт6 месяцев назад
выполнить 3D модельSolidWorks3D-модельЗакрыт6 месяцев назад
Доброго ранку. Потрібно зробити [url=https://mebli.org.ua/instrukcii]Інструкцію зі збирання меблів[/url] ( два вироби) Прасувальні доски, по типу як у ІКЕА. Зразок додаю.SolidWorksЗакрыт7 месяцев назад
Необходимо создать комнату с окном,дверью, и 4 вытежки, 2 на вход,2 выход, батарея с постоянным нагревом 70 градусов, внутри комнаты длинный стол для переговоров, и 6 стульев, задание необходимо произвести расчеты температуры комнаты : ...SolidWorksЧертежи и Схемынет заявокЗакрыт7 месяцев назад
Нужен конструктор в Solidworks (v. 2022) доделать модель подвесной рамы на колесиках,работы примерно на 1 день. модель готова на 98%Сделать чертежи , эпюры укажите в ответе 1) ваше образование 2) расценки 1 день работы3) примеры работSolidWorksМашиностроение3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Есть модель. Не знаю, как согнуть две плоскости и сделать чертеж Нужна помощьSolidWorks3D-графика3 заявкиЗакрыт7 месяцев назад
Сделать 3д модельSolidWorks3D-модель3D-графика7 заявокЗакрыт7 месяцев назад
имеется 2 д чертеж , нужно по нему сделать 3 д модель в solidworks. если нужны дополнительные снимки то пришлю. бюджет 20 $SolidWorks3D-графика1 исполнительЗавершен8 месяцев назад
Нужен конструктор в Solidworks сделать модель:1) квадратная емкость (предельно просто), Сделать эпюры нагрузки2) переделать модель подвесной рамы на мебельных колесикахработы на пару часов. yanbotalov (собака) gmail.comукажите в ответе 1) ваше образование 2) расценки за 1 час, 1 ...SolidWorksМашиностроение2 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Есть 2 модели гантелей (на фото), которые сделаны в Solidworks. Необходимо сделать рендер этих моделей под нужным углом для фотографии, и прифотошопить эти рендеры к приложенным фото. Цель использования готовых фото - рекламные материалы. То ...Обработка фотографий4 заявкиЗакрыт8 месяцев назад
Отправили 3D чертеж в rar архиве, состоящий из нескольких файлов формата .prt.1, нужно перевести их в один чертеж solidworks. Я открыл блокнотом файл чтобы глянуть формат. Скрины вы вложении.SolidWorksЗакрыт10 месяцев назад