Нужно сделать графическую программу которая будет работать с SolidWorks API и будет делать деталь, а именно в архиве Solid.zip есть два компонента(МЧ00.13.00.06 Ось.SLDPRT и МЧ00.13.00.07 Ось.SLDPRT), одну из этих деталей программа должна конструировать, а какую ...