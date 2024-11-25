Потрібно накреслити дві деталі у AutoCAD відповідно до розмірів на рисунку. Виконана робота повинна бути в форматі PDF та одному з форматів: DXF, DWG, SVG, Ai, EPS або STEP. Для кожної деталі необхідно створити окреме креслення.
Описание схемы
Срочное описание схемы
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