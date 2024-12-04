Виконання складних геометричних побудов: спряження.

$200
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  2. Чертежи и Схемы
Закрыт7 заявок85 просмотров

Зробити креслення як на нижче прикріплених зображеннях в програмі Автокад. Зберегти як чертеж.

AutoCADСоздание чертежей
5 месяцев назад
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