Нарисовать диаграмму содержимого сайта

Необходимо создать схематичный проект складского комплекса, указать согласно карте где будут располагаться сопутствующие объекты (кпп, складское помещение и тп.), обозначить инженерные сети, составить примерную смету. Из основного: нужен склад, размещенный на 8 гектарах, ...
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Вебдизайнер просит дать ему структуру планируемого сайта.
Нужно нарисовать диаграмму по уровням вложения страниц сайта и их названия.
Идеально если это будет Figma.
Жду ваши предложения.
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