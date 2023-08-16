Создать проект и смету на склад 50 тыс.кв.м

Есть фотография двух чертежей, необходимо перенести на листы в PDF И по возможности сделать так что бы можно было информацию дописать самому, адрес, кто разработал и так далее
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать схематичный проект складского комплекса, указать согласно карте где будут располагаться сопутствующие объекты (кпп, складское помещение и тп.), обозначить инженерные сети, составить примерную смету.
Из основного: нужен склад, размещенный на 8 гектарах, площадью 50 тыс. кв.м, класс А.
Для выполнения работы приветствуются выпускники строительных университетов или МГТУ им. Баумана. Оплата будет обсуждаться индивидуально.
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