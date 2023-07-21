Добрый вечер. Нужно сделать схему в visio. Чертеж прилагаю ,соотнести с указанными размерами(в плане что на чертеже примерном,указаны размеры,но длина самих выкидных линий различается,подогнать по размеру +-) Насос на схеме должен быть указан иконкой мембранного.

Стойку На втором фото нарисовать отдельным файлом. Сколько будет стоить и сколько времени потребуется?