Добрий день. Є завдання, підібрати/зробити іконки для сайту франшизи з доставки суші, в одному стилі (за товщиною на дизайном) для блоку Переваги. Зараз мені не подобається те, що вони всі в різному стилі (дизайні) і товщині.



https://prnt.sc/uABcvtcXv5ro красний



Назвіть мені ціну та терміни. Дякую.