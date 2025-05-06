Підібрати/Зробити Іконки

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Завершен6 заявок37 просмотров

Добрий день. Є завдання, підібрати/зробити іконки для сайту франшизи з доставки суші, в одному стилі (за товщиною на дизайном) для блоку Переваги. Зараз мені не подобається те, що вони всі в різному стилі (дизайні) і товщині.

https://prnt.sc/uABcvtcXv5ro красний 

Назвіть мені ціну та терміни. Дякую.

Дизайн лендинговДизайн сайтовСоздание иконок
6 дней назад
lagutin
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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Выбранный исполнитель

ironim
42 года
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6 дней назад
$10
1 день
Escrow
Дякуємо за роботу! Євген професіонал своєї справи, радий співпраці.
Дякую, Романе, за проєкт. Приємне спілкування, оперативний зворотний зв'язок. Буду радий співпраці знову!

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