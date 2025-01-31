Сделать и разместить аватарки, всплываюие окна, кнопки для игры

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  2. Иконки и Пиксель-арт
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Необходимо создать и разместить аватарки, всплывающие информационные окна, кнопки для карточной игры. Есть хороший интерфейс со столом и бэкграундом. Необходимо все доделать до полноценного интерфейса. В идеале сделать само приложение и сайт. Ориентир приложение pppoker, а также умение работать в таком стиле: https://dribbble.com/Bangdesign. Ищем строго компетентного специалиста.

UI/UXСоздание аватарокСоздание пользовательских интерфейсов
24 дня назад
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