Монеты для Tap проекта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт12 заявок60 просмотров

Нарисовать монеты картинки по примеру! Как на прикрепленном файле.

Предложите один вариант далее мы сможем начать вести переговоры !

Создание иллюстраций
3 месяца назад
VOICEbot
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Иконки и Пиксель-арт
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